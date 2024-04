Ribeirão Pires finaliza pintura de nova sinalização viária da rodoviária

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, concluiu nesta segunda-feira (22) a pintura da nova sinalização viária do Terminal Rodoviário Turístico Municipal. No local, o trabalho contemplou a pintura de novas faixas de pedestre, entre outras indicações de segurança.

O pacote do serviço contemplou também faixas de bordo, pintura de solo de atenção, faixa de retenção, além das sinalizações verticais como placas de limite de velocidade e regulamentação de estacionamento. “Todo reforço na sinalização é sempre pensando na segurança dos motoristas e pedestres. Um grande exemplo é a travessia de quem sai da estação da CPTM e atravessa sentido Rua do Comércio, que agora conta com sinalização reforçada e didática”, disse o subsecretário de Mobilidade Urbana de Ribeirão Pires, Marcos Franco.

A nova sinalização faz parte do pacote de modernização do Terminal Rodoviário. O espaço recebeu reforma estrutural de piso, cobertura, painéis para captação de energia solar, obras para tornar os banheiros acessíveis, entre outras melhorias.