Filme "Camélias" é atração de Sarau Na Quebrada, em Santo André

O filme “Camélias” de Ruy Bento Vidal, sobre a rotina do trabalhador urbano, está circulando com sessões gratuitas, por diversos Pontos de Cultura. Nesta sexta-feira (26), a atração estará no Ponto de Cultura Sarau Na Quebrada, na Vila Suíça, Santo André , às 19 horas.

Após a sessão gratuita, o público participará de uma roda de conversa com o cineasta e os atores, para conhecer o processo de criação, produção e realização cinematográfica da obra de 37 minutos.

O Sarau Na Quebrada fica na Rua Galileia, 66, Vila Suíça, Santo André. Entrada Franca. A capacidade de público é limitado a 40 pessoas.