Gusttavo Lima recebe enxurrada de crítica após montar em cavalo durante show

É eita atrás de vixe! Ao que parece, a atitude de Gusttavo Lima de montar em cavalo durante a abertura do show em Belo Horizonte, Minas Gerais, não foi bem vista pelo público.

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o cantor sertanejo em cima do cavalo de grande porte que pertence a sua haras. Contudo, o animal parecia assustado com barulho e com os fogos que estavam em torno da plataforma.

Absurdo fazer isso com o animal, escreveu uma internauta o Twitter.

Ridículo, exploração animal! E para quem não sabe a postura que o cavalo fica machuca muito ele! Você cantor pode até ter milhões de dinheiro, mas é uma pessoa pobre, que se aproveitou de um ser indefeso!, disse um seguidor do Instagram.

Som alto, gritaria, luzes... Coitado do animal, acrescentou outra.

Que horror, o animal estava assustado. Falta de responsabilidade, disse mais uma.

Usando o animal para massagear o ego de milionário. O animal extremamente estressado em um ambiente repleto de luzes e barulho. É, no mínimo, ridículo!, detonou outra.