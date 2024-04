Grande ABC, 1890-1937. Documentos reunidos... ...estudados, sistematizados... ...e tornados públicos. Nasce um blog.

Fundo: terminologia arquivística que identifica um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva pública ou privada, pessoa ou família no desempenho de suas atividades.

Um convite a quem se interessa pela história do Grande ABC: assistam e participem da mesa-redonda virtual a ser realizada amanhã, a partir das 14h30, para a apresentação do projeto de organização e sistematização do acervo documental do Fundo Câmara Municipal de São Bernardo.

São livros (enormes, volumosos), mapas, plantas, maços e caixas de documentos do antigo Município de São Bernardo, hoje Santo André, que abrangia o espaço do atual Grande ABC.

Nesta documentação aparece a formação dos primeiros loteamentos urbanos do Grande ABC. Antigos povoados estão longe de alcançarem status de municípios ou distritos fiscais. Mauá, por exemplo, aparece como Pilar, antes de ter o nome atual. São Caetano é primeiro chamado de Núcleo Colonial ou Estação. O nome Diadema ainda não existia.

É o tempo em que a Estação Rio Grande (hoje Rio Grande da Serra) e a Vila Rio Grande (hoje Distrito de Riacho Grande) estavam à beira do Rio Grande e suas primeiras sedes seriam encobertas em definitivo pelas águas da Represa Billings.

Ou seja: histórica e geograficamente muita coisa mudaria nos primórdios do atual Grande ABC, e a imensa documentação do Fundo Câmara Municipal de São Bernardo registra, oficialmente, como esta metamorfose ocorreu.

REGISTROS

Projeto envolve Consórcio Intermunicipal, Amusa (Associação Amigos do Museu de Santo André) e vários organismos da Prefeitura andreense. Apoio: Proac (Programa de Ação Cultural do governo do Estado).

Na mesa-redonda, estudiosos contarão como essa documentação importantíssima para a história regional foi reunida e está sendo tratada. E como os primeiros estudos a respeito poderão ser consultados, via Internet.

Mayra Gusman de Souza Brito, gerente do Museu de Santo André, informou na última sexta-feira, em encontro de memorialistas no Diário do Grande ABC, que um blog será lançado durante a mesa-redonda. O Fundo “Câmara Municipal de São Bernardo” terá uma página no site do Portal de Acervos da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André.

Na página aparecerão notícias históricas das atuais sete cidades entre o final do século XIX, quando da instalação do Município de São Bernardo, até 1937, quando a ditadura de Getúlio Vargas tudo muda. São Bernardo vira Santo André e nas três décadas seguintes a velha Freguesia de São Bernardo, criada em 1812, será substituída pelos sete municípios atuais.

PARTICIPANTES

Da mesa-redonda virtual de amanhã participarão a historiadora Solange de Souza (responsável técnica pelo projeto), arquiteta Silvia Passarelli (ex-presidente da AMUSA) e Marco Moretto (representante da Secretaria de Cultura). Será mediadora Mayra Brito.

MEMÓRIA OFICIAL NO AR

Amanhã, 24, a partir das 14h30

Transmissão pelo YouTube

https://www.youtube.com/@consorcioabc7365

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Beto Garavello/divulgação

ACERVO HISTÓRICO. Parte dos livros da Câmara de São Bernardo, assinaturas em oficio de 1905, requerimento dos Irmãos Tognato em 1933: populariza-se uma documentação que noticia os primórdios do Grande ABC

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 24 de abril de 1994 – ano 36, edição 8682

POLÍTICA – Pesquisa do IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior, hoje USCS) apontava tendência eleitoral do Grande ABC com vistas às eleições de 1994 à Presidência da República e Governo do Estado: Lula e Mario Covas saiam na frente.

EDITORIAL – Inercia provinciana. Só o sindicato é contra abrir o comércio aos domingos, talvez porque teria de trabalhar mais.

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados que remetem à velha Itália.

No “Momento Memória” desta edição, os Demarchi chegam a São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Nesta quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

EM 24 DE ABRIL DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra): Nicolau Arnoni, telegrafista da estação local, foi há dias suspenso do cargo e será demitido pelo “grande crime” de ter noticiado a uma folha dessa Capital o resultado das festividades de Ribeirão Pires, e isto sem ofensa à moral e aos bons costumes.

1979 – Milton Mello eleito presidente da Associação dos Servidores do Semasa, a autarquia de água e esgoto em Santo André. Meta principal: criação de uma sede própria.

1989 - Começava no auditório da Fafil, da Fundação Santo André, o I ciclo de palestras sobre os 100 anos de vida autônoma do Grande ABC, que teria a participação de conferencistas importantes, dentre os quais Wanderley dos Santos.

