Obituário - 23 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria José da Silva, 91. Natural de Gravatá (PE). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Vitoriano Sobrinho, 83. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no bairro Eldorado, em São Paulo. Dia 18, em Santo André. Memorial Parque Paulista.

Maria das Graças Carvalho da Silva, 74. Natural de Corinto (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalila Maria Alves, 71. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Maria dos Santos, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônoma. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvelina Maria Lenhatti Artiero, 68. Natural de São Manuel (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Reinaldo Augusto de Lima, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Cidalina Lameirinhas da Mata, 99. Natural de Portugal. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.

Delvi Modanez Biadolla, 82. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Memorial Planalto.

Laura do Nascimento Fernandes Rodrigues, 81. Natural de Portugal. Residia no bairro do Cambuci, em São Paulo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Lindaura Leite Sanhes, 61. Natural de Tavares (PB). Residia no bairro Pauliceia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Maria Creusa Lúcia da Silva, 77. Natural de Três Corações (MG). Residia no bairro Mauá. Dia 18, Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Christina Martines Roman, 97. Natural de Promissão (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

José Xavier Filho, 88. Natural de Piranga (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Misael Herculano dos Santos, 87. Natural de Santa Barbara D’Oeste (SP). Residia no Jardim Padre Anchieta, em Diadema. Dia 18. Crematório Eternos, em Santa Barbara D’Oeste.

Valdemiro José Bezerra, 61. Natural de Altinho (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

Maria Cristina da Silva, 60. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Geovania Honorato Guimarães, 49. Natural de Igarassu (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Minary Keizy Henrique Portela, 32. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Lourenço Filho, 70. Natural de Sumé (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.