Edu Guedes conta que foi o responsável por dar o primeiro passo no namoro com Ana Hickmann

Ana Hickmann e Edu Guedes estão apaixonadíssimos! Desde que assumiram o romance, em março de 2024, o casal vem compartilhando diversos momentos fofos juntos.

Em entrevista para o canal do Youtube de Leo Dias, Guedes que ele e Ana estavam há um ano sem se falarem quando retomaram o contato - e detalhe: o chef de cozinha que foi o responsável por ter a iniciativa.

A última vez [que a gente tinha conversado] foi em 2022, em uma hamburgueria do Caio Castro, a gente se encontrou, depois a gente não se falou mais. Lembro que naquele dia eu falei: Ana, no dia em que você quiser gravar comigo de carro, fazer uma coisa diferente, estou à disposição', mas aconteceu de a gente não se falar mais.

Após Ana denunciar a agressão do ex-marido, Alexandre Correa, Edu foi atrás da apresentadora.

Mandei mensagem para me solidarizar e até hoje ela não me respondeu. Falei: Ana, estou aqui para o que você precisar, algo assim. Aí em dezembro [pedi a irmã] da Ana para confirmar se o número [está certo]e se ela quer falar comigo, e daí mandei mensagem para a irmã dela, que falou: Vou te passar um número. Em dezembro quando mandei mensagem ela [Ana] respondeu e disse que estava na correria. Ali eu senti uma amiga que eu conheci há muitos anos de uma forma que nunca tinha visto na vida, uma pessoa que precisava de apoio, que você gosta, tem um carinho, com muita coisa para resolver, muito problema e ainda tendo que administrar casa, cuidar filho, está ao vivo na televisão todo dia? A gente foi conversando, foi sentindo algo diferente em janeiro, ela estava passando por tudo isso, eu tinha acabado um namoro em novembro, a gente não tinha certeza de tudo. Nossa primeira preocupação era com relação a ter certeza de que a gente ia ficar juntos para poder falar?