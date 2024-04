Em meio a separação de Belo, Gracyanne Barbosa compartilha mensagem sobre amor

Nesta segunda-feira, dia 22, Gracyanne Barbosa compartilhou uma mensagem sobre amor, proteção e boas escolhas nas redes sociais. Em meio a separação polêmica de Belo, a musa mostrou que está tentando se manter positiva:

Que o Senhor nos conceda uma grandiosa semana, que nada tire o brilho dos nossos dias, que nenhuma maldade atravesse o nosso caminho. Que o Senhor ilumine a nossa semana, que a esperança por coisas boas permaneça viva em nós e tudo flua com leveza e paz. Que o Senhor blinde a nossa semana, proteja nosso lar, abençoe o nosso trabalho, abra portas e nos guie para as boas escolhas. Que o Senhor nos permita ter mais uma semana com amor, que os nossos corações estejam atentos e dispostos a viver cada motivo com coragem e alegria.

O casal estava junto há cerca de 16 anos, mas a separação veio à tona na última quinta-feira, dia 18. A musa fitness confirmou o fim do casamento ao Leo Dias.