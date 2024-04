Motociclista morre em acidente na Estrada do Montanhão, em São Bernardo

Na manhã desta segunda-feira (22), um motociclista de 34 anos morreu após um acidente de trânsito na Estrada do Montanhão, em São Bernardo. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima teria entrado na via pela contramão e colidido com um micro-ônibus coletivo.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. O SAMU (Atendimento Móvel de Urgência) foi requisitado e confirmou o óbito.

As autoridades solicitaram uma perícia no local e exames de IML (Instituto Médico Legal) para o corpo da vítima.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 6º Distrito Policial de São Bernardo.