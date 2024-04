Novo trailer de Deadpool & Wolverine é lançado pela Marvel

Atenção fãs de herois! Vem aí umas das parcerias favoritas dos quadrinhos, finalmente nas telonas. O filme Deadpool & Wolverine, que conta com o encontro dos personagens de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ganhou nesta segunda-feira, dia 22, mais um trailer.

O mais novo longa-metragem da Marvel, tem previsão de estreia para julho de 2024. No trailer mais comprido lançado pela empresa, a tradicional dinâmica de Deadpool irritando Wolverine foi mantida e criada muito bem por Ryan e Hugh.

Na legenda da publicação do trailer, Reynolds fez uma brincadeirinha sobre o colega:

Encontrei o cara que matou a mãe do Bambi.

Já o ator de Wolverine comentou sobre objetos no espelho serem irritantes, na legenda de seu pôster. Isso porque, nas lâminas das garras do mutante, o rosto de Deadpool é refletido. As mais novas imagens oficiais do novo filme da Marvel agradou os fãs e internautas. Além dos elogios para a dinâmica da dupla, muitos comentaram sobre a expectativa de envolver o multiverso no longa.