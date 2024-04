Grupo de K-Pop Cherry Bullet anuncia disband apenas cinco anos após debut

Os fãs do Cherry Bullet acordaram nesta segunda-feira, dia 22, com a triste notícia de que o grupo se separou apenas cinco anos após sua estreia. A FNC Entertainment emitiu um comunicado oficial informando o fã-clube Lullet que decidiu em conjunto com as integrantes Haeyoon, Yuju, Bora, Jiwon, Remi, Chaerin e May que o girlgroup sofreria um disband.

O grupo lançou seu primeiro álbum no dia 21 de janeiro de 2019, intitulado Let's Play Cerry Bullet. Além das sete meninas, também fizeram parte Mirae (que entrou em hiatus em 2022), Kokoro e Lilin (que saíram em dezembro do mesmo ano em que estrearam). Em nota compartilhada no Weverse, a gravadora começou informando:

Olá. Esta é a FNC Entertainment. Em primeiro lugar, gostaríamos de expressar a nossa sincera gratidão a todos do fã-clube Lullet que amam e apoiam o Cherry Bullet. Trazemos novidades sobre as atividades do grupo Cherry Bullet. Depois de muita reflexão e discussão, nossa empresa e seus artistas, Haeyoon, Yuju, Bora, Jiwon, Remi, Chaerin e May, membros do Cherry Bullet, encerrarão oficialmente suas atividades de grupo a partir de hoje.

Em seguida, esclareceu que algumas das membros seguirão com contratos para atividades individuais, enquanto outras decidiram encerrar seu vínculo com a FNC e trilhar um novo caminho.

Haeyun, Jiwon, Remi e May decidiram rescindir seus contratos, enquanto Yuju, Bora e Chaerin continuarão suas atividades individuais como artistas da FNC Entertainment. Gostaríamos de expressar nossas sinceras desculpas por entregar notícias repentinas aos fãs que cuidaram de Cherry Bullet. Vou valorizar profundamente em meu coração o amor e o apoio que vocês deram aos membros. Por favor, fique de olho nos membros que seguirão um novo caminho fora do Cherry Bullet no futuro e dê um apoio caloroso aos membros que estão prestes a iniciar uma nova jornada. Obrigado.

Simon Domic

E mais uma pessoa decide sair da AOMG! Após Gray, Woo Won Jae, Lee Hi e GooseBumps decidirem deixar a empresa, Simon Dominic se juntou ao time e terminou seu contrato exclusivo após dez anos. Vale lembrar que o rapper já chegou a ser CEO ao lado de Jay Park, mas deixou de exercer o cargo em 2018.

Segundo informações do Soompi, a AOMG respondeu a uma publicação feita pela SPOTV News, informando:

Em fevereiro de 2024, Simon Dominic e AOMG confirmaram mutuamente a intenção do artista de rescindir seu contrato. Estamos atualmente no processo [de finalizar os detalhes]. A situação ainda está pendente de finalização e, até então, tanto a AOMG quanto Simon Dominic continuarão suas atividades diligentemente como agência e seu artista.