O pós-guerra fiscal

O diretor do Instituto Fundação Santo André, Kleber Okumura Paiva, levanta, em entrevista concedida ao Diário, questão fundamental para o futuro do Grande ABC. Sua defesa de que as sete cidades devem começar a se preparar, em seus planos diretores, para o cenário pós-2032, quando a guerra fiscal chegará ao fim no Brasil, é fundamentada em argumentos e oportunidades. Primeiramente, ele destaca a importância de reconhecer que incentivos tributários por outras localidades teve implicações significativas no panorama industrial da região. Com o término da disputa, espera-se reorganização do setor, o que requer postura proativa dos municípios para garantir competitividade.

As sete cidades se destacam por suas localizações estratégicas, próximas a importantes portos e aeroportos. Essa vantagem geográfica não pode ser subestimada, pois coloca a região em uma posição privilegiada para atrair investimentos industriais. Aproximar-se desses centros de transporte não apenas facilita a logística para as empresas, mas também amplia suas oportunidades de exportação e importação – é o que sempre fez a diferença em favor do Grande ABC, até a guerra fiscal promovida por outras regiões dar início à desindustrialização local. Ao planejar o futuro, os municípios devem considerar cuidadosamente como voltar a capitalizar esses benefícios em seu favor.

A atualização dos seus planos diretores, adotando políticas que incentivem o desenvolvimento industrial sustentável e promovam a atração de investimentos, com a reserva de áreas propícias ao setor, deve ser o passo mais importante. O momento para a preparação é agora, pois as decisões tomadas hoje moldarão o cenário econômico do bloco na próxima década e além. Kleber Paiva ressalta a importância da visão estratégica e do planejamento para garantir o sucesso econômico do Grande ABC no futuro pós-guerra fiscal. Ao reconhecer suas vantagens geográficas, e ao agir de forma decisiva para valorizá-las, a região pode voltar a ser um polo industrial próspero e dinâmico – como, aliás, sempre foi.