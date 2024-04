Centenário de Sacilotto é comemorado hoje

As obras do artista plástico andreense Luiz Sacilotto, nascido em 22 de abril de 1924, fazem parte da história da cultura de Santo André. Espalhados por sete pontos da cidade, os monumentos mantêm vivo o legado dele, que completaria 100 anos hoje. No Centro, a obra Concreção 005, com quatro metros de altura e feita em aço carbono, faz parte da rotina de inúmeras pessoas que passam pela esquina da Rua Doutor Albuquerque Lins com a Rua Oliveira Lima para ir ao trabalho, passear pela cidade e fazer compras.

As qualificações de Sacilotto são extensas. Desenhista, pintor e escultor brasileiro, ele ganhou notoriedade na década de 1940 com obras que foram essenciais para consolidar o abstracionismo no Brasil. Inovador, o andreense abusava do uso de cores e formas geométricas. Tamanha a importância que ele dá nome a Casa do Olhar Luiz Sacilotto, localizada na Rua Campos Salles, número 414, no Centro de Santo André.

Mesmo os olhares mais desatentos conseguem identificar onde é possível apreciar as obras desse artista. Próximo ao Parque Central, na Rua José Bonifácio, na Vila Assunção, está a obra Concreção 011, com oito metros de altura. Segundo a Prefeitura de Santo André, a Sabina Escola Parque do Conhecimento, na Rua Juquiá, na Vila Eldizia, tem quatro obras dele. Os ingressos custam R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), com horário de funcionamento das 9h30 às 17h30 aos sábados, domingos e feriados (exceto os que são às segundas-feiras).

A memória de Sacilotto também está eternizada em um painel no Sesc Santo André. O local, que tem entrada gratuita e funciona de terça a sexta, das 10h às 22h, e de sábado e domingo das 10h às 19h, recebe obra que foi feita em 2002.

A UFABC (Universidade Federal do ABC), na Avenida dos Estados, 5.001, e o Hospital Brasil, na Rua Coronel Fernando Prestes, 1.177, também são contemplados pelo legado do andreense, que morreu em fevereiro de 2003, aos 78 anos.



REFERÊNCIA

Em homenagem ao centenário do icônico Sacilotto, Santo André inicia hoje programação especial para exaltar o legado do artista. A agenda começa com a exposição Sacilotto em Movimento, a partir das 11h, na Casa do Olhar Luiz Sacilotto. Ela permanecerá disponível até 29 de junho.

A abertura da exposição é a primeira atividade do projeto Sacilotto 100, que será realizado ao longo de 2024 em diversos espaços, como Sesc Santo André, IAC (Instituto de Arte Contemporânea) e MAC (Museu de Arte Contemporânea) na USP (Universidade de São Paulo). Entre as ações, haverá exposições, seminários, cursos, vídeos, roteiro guiado pelas obras e hotsite. Mais detalhes sobre datas serão divulgados em breve pela Prefeitura.

“A mostra Sacilotto em Movimento traz estudos preparatórios, documentos históricos pessoais e institucionais, obras em papel, pinturas e objetos tridimensionais criados pelo artista entre o final da década de 1920 e meados da década de 1980. Os 125 itens expostos são organizados por núcleos, com destaque para os núcleos atelier, composto por estudos de pigmentos, estantes de livros e objetos de trabalho do artista, e o audiovisual, com depoimentos e entrevistas concedidas por Luiz Sacilotto”, detalha a Prefeitura de Santo André, em nota.



CASA ÂMBAR

No Parque das Nações, a Casa Âmbar de Cultura (Rua Porto Rico, número 5), em Santo André, promove exposição de Arte Postal. A mostra, que homenageia o centenário de Sacilotto, apresenta obras de 160 artistas. Dentre elas, pinturas, desenhos, colagens e fotografias. As visitas vão até 25 maio.