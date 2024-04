Motoristas enfrentam lentidão na Imigrantes e Anchieta sentido São Paulo

Os motoristas que trafegam pelas rodovias Imigrantes e Anchieta, no sentido São Paulo e capital, respectivamente, enfrentam lentidão na manhã desta quarta-feira (22), devido ao alto fluxo de veículos, conforme informações atualizadas pela Ecovias.

Na Imigrantes, o tráfego apresenta lentidão do km 16 ao 14. Já na Anchieta, é observada do km 12 ao 10 e do km 20 ao 17.