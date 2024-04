Mulher suspeita de matar médico é presa em São Bernardo

A Polícia Militar de São Bernardo prendeu, neste domingo (21), mulher suspeita por envolvimento na morte de médico no Rudge Ramos. Ela é a segunda pessoa detida pelo crime e foi localizada em um bar no Bairro dos Casa após denúncia anônima. Delegacia Seccional da cidade ainda busca por terceiro responsável.

A vítima, identificada como Aurélio Tadeu de Abreu, candidato a vereador em 2020, foi encontrada na sexta-feira (19) na própria residência com uma corda no pescoço e as mãos amarradas. O caso, registrado no 2º DP (Distrito Policial) da cidade, foi esclarecido em menos de 12 horas de investigações, com a prisão do primeiro responsável, que confessou o crime. O delito foi confirmado como latrocínio (roubo seguido de morte).

“Pelas câmeras, conseguimos ver que eles chegaram em um veículo, que já foi apreendido, e subtraíram o carro da vítima, que já foi encontrado. Também roubaram cinco rodas de liga leve e celular", explica a delegada Kelly Cristina Sacchetto César de Andrade, titular da Delegacia Seccional de São Bernardo.

De acordo com ela, os indícios apontam que a vítima conhecia a mulher que participou do crime. Por isso, permitiu que eles entrassem na casa. Com essas duas prisões, Kelly Cristina reforça que a Seccional de São Bernardo, que também contempla São Caetano, mantém índice de 100% de esclarecimento dos casos de homicídio e latrocínio.

A morte de Aurélio Tadeu de Abreu, 48 anos, aconteceu na Rua Agostinho César Bassoli, no Rudge Ramos. A Polícia o encontrou no chão da sala, com as mãos amarradas para trás e uma corda enrolada no pescoço. A partir das imagens de segurança da rua, os agentes identificaram que três pessoas (dois homens e uma mulher) foram até a casa da vítima em um veículo crossfox preto. Horas depois, os criminosos saíram do local, com um deles dirigindo o carro de Aurélio de Abreu. Com a placa do crossfox, a Polícia chegou ao endereço de Diego Fernandes, 29 anos, que confessou o crime e segue à disposição da justiça.