Imóvel que foi incendiado em Paranapiacaba será reformado

A Prefeitura de Santo André assinou a ordem de serviço para recuperação de imóvel residencial que foi incendiado em 2007 em Paranapiacaba. O anúncio foi feito neste domingo (21) pelo prefeito do Paulo Serra (PSDB) em visita à Vila junto com o superintendente do Iphan (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional) de São Paulo, Danilo de Barros Nunes. O espaço fica na rua Doutor Marum, número 313, na parte baixa.

A restauração se dá graças ao convênio da Prefeitura junto ao Iphan, que custeará toda a reforma, com investimento de R$ 1.426.629,29. A obra, que começa hoje, está prevista para terminar em seis meses e o local será transformado em um auditório.

“Partes da celebração dos 471 anos da cidade são anunciar obras para Paranapiacaba, celebrar o Festival do Cambuci e vistoriar o Cine Lyra, que é o primeiro cinema do Estado de São Paulo e o segundo do Brasil. Temos o resgate histórico do patrimônio e a ampliação do nosso potencial turístico. O Iphan vem participando ativamente da reconstrução de Paranapiacaba. Não tenho dúvida que anunciaremos mais dois grandes pacotes (de investimentos) até o fim do ano”, disse o prefeito.

Na ocasião, o prefeito realizou vistoria no Cine Lyra, que será entregue em julho durante a abertura do 23º Festival de Inverno de Paranapiacaba. As obras estão 85% concluídas. “O investimento é de R$ 4.293 milhões, sendo que um terço desse valor veio do Iphan e dois terços são do Fundo Municipal de Políticas Urbanas. Já o resgate do imóvel que foi incendiado terá investimento de 100% do Iphan”, comentou o secretário de Meio Ambiente da cidade, Fabio Picarelli.

Ainda no fim de semana, foi entregue a iluminação do Serrano Athletic Club, com 11 pontos de luz no Caminho do Mens. A edificação foi sede do time de futebol fundado em 1903.

“As pessoas que vêm aqui observam o quanto a Vila evoluiu. Isso mostra que vale a pena a gente investir porque as obras só fazem sentido se forem usadas. Estamos muito felizes com o resultado do restauro de um espaço histórico (do Cine Lyra) que era uma ruína. Ele foi literalmente reconstruído com as características originais para que possamos ter novas histórias aqui. Inauguramos na segunda quinzena de julho”, completou Serra.