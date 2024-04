Ribeirão Pires aplica quase R$ 100 milhões em pavimentação

A rotina de moradores em diferentes regiões de Ribeirão Pires mudou com o avanço do maior programa de asfalto do município. Sob o comando do prefeito Guto Volpi (PL), a Prefeitura já concluiu a pavimentação ou o recapeamento de 71 ruas e avenidas em diferentes bairros. Investimentos que ultrapassam os R$ 95 milhões e que devem chegar, ainda, a outras 38 vias nos próximos meses.

Ouro Fino é destaque no plano de modernização do viário municipal. Obras estão em ritmo acelerado no Jardim Santista, com intervenções estruturais para drenagem de águas pluviais em execução, neste momento, na Avenida Flórida. Vias do Jardim Luzitano, Jardim Aprazível e Rancho Alegre também fazem parte do pacote.

“Asfalto novo é muito mais do que obra estrutural. É investimento que leva dignidade, especialmente para aquelas famílias que por mais de 40 anos viveram em ruas de terra em bairros de Ribeirão Pires”, explicou o prefeito Guto Volpi. “Asfalto novo também é sinônimo de qualidade de vida e de segurança. E em nosso programa de pavimentação, o investimento é completo. Vai da drenagem, à construção de calçadas, quando necessário, e à pintura de sinalização de trânsito”.

O líder do Executivo afirmou ainda que, simultaneamente, a Prefeitura já levou nova iluminação LED para 100% do município. “Ações que representam avanço e estimulam o desenvolvimento em regiões mais afastadas do centro, como o polo comercial e industrial que cresce em Ouro Fino.”.

No Jardim Nossa Senhora de Fátima, no Santa Luzia, ruas como a Ettore Turelli e Giovani Scomparim aparecem na rota de investimentos públicos que estão melhorando o dia a dia da comunidade. Morador do bairro há mais de 28 anos, Jaime Alves Ferreira, que atua como motorista de van escolar há 15 anos, já sente a diferença no dia a dia. “Não dava para subir a rua quando chovia. A van vivia suja. Agora, tendo a pintura das faixas de pedestre, fica tudo ‘atualizado’. Está todo mundo feliz”.

Na Vila Gomes, equipes iniciaram a retirada de paralelepípedos para preparar as ruas Baluarte, Atalaia, Vicente de Paula Quintão e trecho da Alvorada para receber asfalto novo. Vias do Centro Alto, do Parque Aliança, Quarta Divisão, Santo Bertoldo e Jardim Luzo também receberam investimentos pelo programa de recapeamento da Prefeitura. As intervenções tiveram início em 2021, ainda na gestão do ex-prefeito Clóvis Volpi (PSD).

NOVAS OBRAS

No fim da última semana, acompanhado do vereador e presidente da Câmara Municipal, professor Paulo César – o PC (PL), o prefeito Guto Volpi anunciou a moradores da Vila Eliza, região do Mirante São José, o início das obras de pavimentação em sete vias do bairro. No Centro Alto, importantes vias de acesso, que têm grande circulação de veículos, também terão obras iniciadas nas próximas semanas: ruas Aurora e Major Cardim.

As obras estão sendo executadas por meio de convênios com os governos do Estado e Federal, parte delas com destinação de emendas parlamentares.