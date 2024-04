Leopoldo Pacheco relembra Cheias de Charme e fala sobre férias após fim de Fuzuê

Original de 2013, Cheias de Charme está de volta nas telinhas da Rede Globo para matar a saudade do público de suas amadas empreguetes. Na trama, Leopoldo Pacheco deu vida ao personagem Otto Werneck e vivia contracenando com nomes como Aracy Balabanian e Jonatas Faro. Com uma vida pessoal bastante reservada, o ator relembrou o folhetim e falou sobre o sentimento de vê-lo sendo reprisado.

- Eu acho Cheias de Charme uma delícia de novela, tenho um orgulho imenso de ter feito. Acho que foi uma novela que deu muito certo, muito solar, um sucesso lindo. Fico feliz com a reprise. [Mas,] acompanho pouco, acabo não vendo muito, admite o artista, que se encontra de férias após o fim de sua última novela, Fuzuê.

Nesta última trama, agora substituída por Família É Tudo, Pacheco foi intérprete de César Montebello. O personagem que, supostamente, estava morto, era marido de Bebel (Lilia Cabral), além de ser pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Luna (Giovana Cordeiro). Aproveitando o tempo de descanso enquanto um novo projeto não chega, o famoso brinca sobre o desemprego e afirma estar curtindo as férias.

- Olha, ator quando não está trabalhando está desempregado, né? Eu não posso nem reclamar porque eu fiz tantos trabalhos. Então, assim, estou aproveitando esse tempo e estou com a cabeça tranquila, de férias, contou.

Pacheco esteve na SPFW N57 prestigiando o desfile do estilista Lino Villaventura. Para quem não sabe, o artista também atua como figurista, principalmente no meio do teatro. Nas palavras do próprio ator, é importante que ele, como um profissional também inserido no meio da moda, acompanhe eventos como esse.

- Sou muito amigo do Lino e gosto de ver o desfile dele! Sou figurinista, então acho importante também ver o que acontece, né? Não só por ser figurinista, mas acho que qualquer um tinha que ver o que acontece [no meio da moda], finalizou.