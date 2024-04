Consórcio debate desenvolvimento dos municípios na reunião geral da FNP

O Consórcio Intermunicipal Grande do ABC participou do debate sobre desenvolvimento dos municípios brasileiros na 86ª Reunião Geral da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas), que foi realizada em dois dias, quinta (18) e sexta-feira (19), em Ribeirão Preto, Interior de São Paulo.

Ao longo de dois dias de evento, foram explanados diversos temas que vão impactar no desenvolvimento das cidades, como organização das finanças municipais no fim do mandato deste ano, reorganização do SUS (Sistema Único de Saúde), financiamento de políticas de descarbonização das frotas de ônibus, entre outros temas estruturantes.

Em uma das câmaras temáticas, o Google apresentou tecnologias que trazem soluções de mobilidade e sustentabilidade disponíveis para as cidades, como, por exemplo a Environmental Insights Explorer (visualização e análise de dados emissões de CO2 e cobertura vegetal) e Waze for Cities (compartilhamento de dados de trânsito e congestionamentos).

No encontro, também foi lançada a cartilha das Cidades Atingidas ou Sujeitas a Desastres, uma compilação de boas práticas de prevenção, mitigação e remediação de eventos climáticos extremos.

O Consórcio foi representado na reunião geral pelo diretor de Programas e Projetos da entidade regional, João Ricardo Guimarães Caetano, que chegou a realizar diálogo direto com o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre.

“Foi uma troca de experiências muito importante e valiosa para todos os lados, visto que debatemos o desenvolvimento e o futuro dos municípios. O Consórcio é um antigo parceiro da FNP, um importante canal de articulação do interesse das prefeituras junto aos governos estaduais e federal” , explicou João Ricardo.