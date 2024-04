Fernanda Paes Leme se emociona ao sair da maternidade com filha: - Uma nova aventura começa

Neste domingo, dia 21, Fernanda Paes Leme saiu da maternidade com sua primeira filha. A pequena Pilar, fruto do relacionamento da apresentadora com Victor Sampaio, chegou ao mundo na última quarta-feira, dia 17, e o casal não poderia estar mais animado com a nova fase de sua vida.

Nas redes sociais, a artista exibiu registros do momento em que deixou o hospital e foi para casa com a nenê. Antes de sair da maternidade, deixou Pilar toda lindinha com uma roupinha vermelha e branca. Fernanda declarou:

Partir, sim... Mal vestida, nunca.

Já no carro, a famosa se emocionou e declarou:

- Indo embora para casa, vou começar a chorar. Uma nova aventura começa.

A mamãe de primeira viagem ainda mostrou imagens de Pilar dormindo bem tranquilinha a caminho de casa.