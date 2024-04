Rihanna explica mudança de estilo e revela seus arrependimentos na moda: - Eu fiz isso mesmo?

Rihanna é referência musical e na moda, isso é um fato! Entretanto, a cantora já assumiu que se arrepende de algumas escolhas de look que fez ao longo dos anos. Em entrevista Vogue Britânica, a dona da Fenty Beauty disse ter repulsa em pensar nas peças transparentes que já usou. Mas também explicou que a mudança de opinião aconteceu após se tornar mãe.

- Eu deixava os meus mamilos de fora, minha calcinha exposta. Mas agora, esse tipo de coisa, como mãe, como uma mulher jovem mais madura? É o tipo de coisa que acredito que jamais voltarei a fazer. E tipo, penso, meu deus, eu fiz isso mesmo? Mamilos de fora?, refletiu.

Ela namora com o rapper A$ap Rocky, e com ele tem dois filhos: RZA Athelston Mayers, de um ano de idade, e Riot Rose, de oito meses de vida. Rihanna contou que o músico a ajuda na hora de vestir as duas crianças:

- Quando vou escolher roupas para eles, sempre tento vesti-los como o Rocky. Nós, como mulheres, sempre pensamos, ah, vou colocar essas roupinhas fofas nelas. Mas aí você tem meninos e, tipo, o que eu faço?. E aí, eu pensei, quer saber? Tenho a melhor solução, o pai deles, disse.