Em Santo André, polícia prende cinco em suposto tribunal do crime

Cinco homens foram presos em flagrante na madrugada deste domingo (21), na Vila Guiomar, em Santo André, em um suposto julgamento do "tribunal do crime”. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que teria sido sequestrado por agredir um integrante de uma facção criminosa durante uma briga no sábado (20), sendo que um amigo, também julgado no local, teria fugido durante chegada da polícia

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, os cinco homens foram presos por policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Santo André e São Bernardo. Os agentes foram informados que um homem, de 32 anos, havia sido sequestrado em São Bernardo e estava sendo mantido em cárcere em um galpão em Santo André.

Ao chegarem no local, encontraram a vítima e quatro homens ao seu redor, sendo o quinto suspeito encontrado na frente do galpão. No local foram apreendidos dois veículos, um rádio transmissor e quatro celulares. Foi solicitado perícia no local. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, associação criminosa e tentativa de homicídio no 6º DP (Distrito Policial) de Santo André.