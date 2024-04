Margot Robbie teria ficado irritada com comentário de Shakira sobre Barbie ser castradora de homens

Margot Robbie não gostou muito do que ouviu de Shakira sobre Barbie, filme que a atriz protagonizou em 2023. Para quem não se recorda, a cantora colombiana criticou em entrevista à revista Allure o tom castrador de homens que o filme passa. E, de acordo com o site norte-americano Radar Online, isso deixou a protagonista do filme muito irritada. Eita!

- Margot não gostou das coisas desagradáveis que Shakira disse sobre o filme. Ela trabalhou muito nisso e está orgulhosa de toda a atenção que recebeu. Pode tentar deixar isso de lado e interpretar como simples inveja, mas ainda dói. As duas têm alguns amigos em comum. Ela está avisando a eles que é melhor não encontrar Shakira ou vai dizer a ela tudo o que pensa, disse uma fonte ao site.

Quando Shakira deu sua opinião sobre o longa, ela ainda acrescentou que seus dois filhos, Milan, de 11 anos de idade, e Sasha, de nove anos, odiaram o filme:

- Estou criando dois meninos. Quero os dois também se sentindo empoderados respeitando mulheres. Gosto de cultura pop enquanto tenta empoderar mulheres sem tirar dos homens suas possibilidades de serem homens, também protegendo e provendo. Acho que os homens têm um propósito na sociedade e as mulheres também têm outro propósito. Nós nos complementamos, falou.