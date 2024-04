Internautas apontam possível indireta a Gustavo Benedeti em comentário deixado por Key Alves em publicação de Mani

Indireta? Uma série de famosos deixou comentários na publicação em que Mani fazia um desabafo sobre sua relação com Davi, campeão do BBB24, após retirar o status de relacionamento da descrição de seu perfil. Key Alves foi uma das artistas a enviar uma mensagem e internautas suspeitos que as palavras da atleta sejam uma indireta ao seu antigo affair.

Key aconselhou Mani a focar em sua carreira, mas também soltou uma frase que supostamente foi uma menção ao romance que viveu com Gustavo Benedeti, o cowboy do BBB23. O relacionamento dos dois não durou muito, tendo chegado ao fim pouco tempo após eles saírem do programa.

Foca em você, Mani. Sua carreira nunca vai acordar e dizer que não te ama mais. O pós-reality é sempre assim, eles vão embora. Você sofre o luto. Se levanta e seja a MULHER DO ANO.

Mais carinho

Além de Key Alves, muitos outros famosos fizeram questão de comentar a publicação. Confira alguns deles:

Estamos com você, força!, escreveu Gil do Vigor.

VOCÊ É MAIS QUE CAMPEÃ! NÓS TE AMAMOS! Só tenha cuidado, é muuuuuuuita gente nesse momento se intrometendo, julgando, cobrando e colocando tanto você quanto ele nessa triste situação. Só quem vive, sabe. Falo isso com propriedade, pois já passei algumas vezes por isso. Quem manda nesse mundo é o EGO e a VAIDADE, e temos que saber dominá-los. Estamos torcendo e orando, disse Carla Perez.

Deus sempre faz o melhor para nossa vida, mesmo quando pareça ser o pior! Confia no processo, pois vc é verdade, o mundo da voltas e cada um colhe o que planta, aconselhou MC Daniel.

Querida Mani, as vezes é só livramento! Que se recupere rápido e aproveite muito a vida, declarou Carmo Dalla Vecchia.

Você é MANI a INCRÍVEL, MARAVILHOSA, HEROÍNA! O que está por vir é muito maior! Você é AMADA pela sua família e pelo Brasil! vai com a tua força de leoa e vence tudo que vier te roubar a paz e brilho!! Tô contigo!!, disse Sthefane Matos.

Um beijo imenso em você, comentou Carolina Dieckmann.