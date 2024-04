Virginia Fonseca celebra aniversário de Zé Felipe com belíssima declaração: Você foi um presente na minha vida

Ao que tudo indica, Virginia Fonseca estava aguardando ansiosamente o relógio dar meia-noite e anunciar que já era aniversário de Zé Felipe. O cantor está completando 26 anos de idade neste domingo, dia 21, e ganhou uma super declaração da esposa nas redes sociais.

A influenciadora, que já é mãe de duas meninas com o artista e está grávida do terceiro filho, fez um post desejando feliz aniversário ao amado e contando quando o ama. No post, ela colocou um vídeo das Marias parabenizando o papai e também exibiu uma série de registros em que aparece ao lado dele.

Virginia começou o textinho na legenda explicando a escolha dos registros:

FELIZ SEU DIAAAAA AMORRRRR!!! Você é uma das melhores pessoas que eu conheço, se não A MELHOR!!! Coloquei esse vídeo com nossas princesas te desejando feliz aniversário (Floflo julgando e comendo, mas estranho seria se ela não tivesse assim) e logo depois eu coloquei uma foto do nosso primeiro dia se conhecendo pessoalmente, 26/06/2020, o dia que Deus traçou nossos caminhos.

Em seguida, deixou belas palavras a Zé Felipe:

Não canso de falar que você foi um presente na minha vida e que me presenteou com nossos filhos, então eu sou a pessoa mais feliz do mundo por isso, sou muito grata pela sua vida e hoje você inicia mais um ciclo, 26 anos, e peço a Deus que abençoe sua vida, ilumine seus caminhos, lhe dê muitaaa saúde, paz, amor, sabedoria e sucesso!!! Amamos você muitãooo. Estamos esperando você chegar para te encher de beijos e abraços, vem com Deus.