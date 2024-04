Deolane Bezerra, Fiuk e mais famosos curtem show do Soweto em São Paulo

A banda de pagode Soweto se apresentou pelo segundo dia no último sábado, dia 20, no Allianz Parque, em São Paulo. O grupo que tem Belo como vocalista, está na turnê em comemoração aos 30 anos de carreira, então, o show contém diversos sucessos da banda. E claro que diversos famosos foram prestigiar o evento, como o suposto casal Deolane Bezerra e Fiuk, que estão dando o que falar nas redes!

Deolane Bezerra e Fiuk aumentaram os rumores de que eles estão juntos ao aparecerem no show. A advogada usou uma roupa da Louis Vitton e uma calça preta transparente, enquanto Fiuk usou um boné, um moletom estampado e uma calça jeans rasgada.

Quem também apareceu foi a campeã do BBB20, Thelma Assis, ao lado do marido Denis Santos. Ela usou uma roupa toda brilhante, cheia de lantejoulas e ele uma camisa azul e uma calça cinza.

Carlinhos Maia apareceu junto aos famosos também! O influenciador é um dos que mais está gravando conteúdos de Deolane e Fiuk juntos e não decepcionou com os vídeos do novo casal no show.