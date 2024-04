Grávida do segundo filho com Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak exibe barriguinha

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak são um casal de artistas mega discretos que preferem manter a vida pessoal longe dos holofotes. Por conta disso, eles sempre chamam atenção quando fazem aparições públicas juntas ou compartilham novidades de sua vida.

A atriz está grávida de seu segundo filho com o cantor e recentemente encantou ao atualizar as redes sociais com uma imagem de sua barriguinha.

Mel postou nos Stories do Instagram uma foto tirada do espelho. Nela, a artista aparece usando uma blusa cropped deixando a barriguinha de fora. Ela ainda recebe um carinho da amiga Sofia Cerveira.

Mel e Santoro já são pais de Nina, de seis anos de idade. Agora se prepararam para aumentar a família e ter mais uma criança correndo pela casa. O anúncio foi feito pelo casal no fim de março.