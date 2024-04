Após Mani desabafar nas redes sociais e tirar status de esposa, Davi declara: - Estou disposto a ter você perto de mim

O que será que rolou? Ao que tudo indica, a relação entre Davi e Mani não está na melhor das situações após o baiano se tornar campeão do BBB24 e sair do confinamento na casa mais vigiada do Brasil. Celsilene Rego retirou seu status de esposa da descrição de seu perfil no Instagram, deixou de seguir o vencedor do reality e ainda fez um desabafo na rede social.

Mani, que agora coleciona quase seis milhões de seguidores, decidiu quebrar o silêncio em meio a boatos de que ela e Davi supostamente terminaram. Ela começou escrevendo:

Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado.

Em seguida, mencionou a polêmico momento em que o baiano disse durante participação no Mais Você que eles estavam se conhecendo.

O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar.

E finalizou:

Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos nossos gestos.Gratidão.

Davi

Diante do desabafo de Mani, o campeão do BBB24 não ficou quieto. Davi compartilhou um registro em que os dois aparecem juntos e se declarou a ela, frisando que a quer ao seu lado.

Mani, meu LuLu, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando.