EC São Bernardo empata e deixa escapar sonho da Série A2

O EC São Bernardo não conseguiu o acesso à Série A2 do Paulistão. Na manhã deste domingo (21), o Cachorrão não teve forças para reverter a vantagem de 2 a 1 construída pelo Grêmio Prudente no jogo de ida da semifinal da Série A3, em Presidente Prudente, e só empatou por 1 a 1. Jogando no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com entrada gratuita, a equipe da região viu ainda o adversário garantir a vaga na final da competição estadual, onde enfrentará o Votuporanguense na busca pelo título.

No primeiro tempo, o Cachorrão iniciou a partida controlando os ânimos, com calma o time passou a criar oportunidades. Já aos 15, Giovane teve a primeira chance do Cachorrão em chute cruzado, cinco minutos depois, foi dele o cruzamento para Gustavo Santana subir, como um verdadeiro camisa 9, para marcar de cabeça o primeiro da equipe da região. O Grêmio Prudente se impôs após o gol sofrido e, aos 42, acertou o travessão após cavadinha de Maranhão. No fim da primeira etapa, o placar agregado era de 2 a 2.

Na segunda etapa, foi o Cachorrão quem teve a primeira oportunidade, em chute de Derick, mas depois o Grêmio Prudente acumulou chances até chegar ao empate. Aos sete, Wallace e Maranhão se atrapalharam cara a cara com o goleiro do Cachorrão e perderam ótima chance, a dupla, porém, se redimiu aos 10, quando Maranhão tocou de cabeça, deixando Wallace livre para “chapelar” o zagueiro e bater no canto para empatar em um golaço.

Foram raras as oportunidades depois do gol do Grêmio Prudente, o Cachorrão pouco criou, enquanto o adversário apostava em contra-ataques, levando mais perigo. No fim, classificação do Carcará por 3 a 2 no agregado.

Na primeira fase, o Votuporanguense foi o líder com 32 pontos, seguido do São Bernardo (30), Catanduva (29), Grêmio Prudente (28), Bragantino II (27), Desportivo Brasil (26), Sertãozinho (21) e Marília (21). Nesta fase, o Cachorrão acumulou oito vitórias, seis empates e apenas uma derrota, na última rodada, para o Red Bull Bragantino II, por 1 a 0. Nas quartas de final, o São Bernardo eliminou o Sertãozinho, com vitória por 1 a 0 fora de casa e empate por 0 a 0 no duelo disputado na região.

Está é a terceira vez consecutiva que o EC São Bernardo chega a semi-final mas não garante o acesso, caindo para o Noroeste, em 2022, e Capivariano, em 2023. A equipe agora foca na disputa da Copa Paulista, que pode garantir vaga na Copa do Brasil ou no Brasileirão da Série D.

FICHA TÉCNICA

EC SÃO BERNARDO 1 X 1 GRÊMIO PRUDENTE

SÃO BERNARDO

Henrique Fernandes; João Vitor, Felipe Soares, Wesley Brito (Bruno) e Pedro Mota (DG); Derick, Luan (Anderson Carvalho), Giovane (Willian) e Douglas; Gustavo Santana e Alyson (Nathan).

Técnico: Renato Peixe.

GRÊMIO PRUDENTE

Luiz; Hélder (Zé Victor), Jean Pablo, Félix Jorge e De Paula (Luquinha); Potiguar, Wallace (Matheus Moreira), Leocovick e Murilo Cavalcante (Marcondele); Rodrigo Andrade (Iury) e Maranhão.

Técnico: Luiz Carlos Martins.

Gols: Gustavo Santana, aos 20 minutos, do primeiro tempo, e Wallace, aos 10 do segundo.

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira. Renda e público: R$ 4.435 para 891 pessoas.

Local: Estádio Bruno José Daniel.