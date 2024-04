Daniel Ricciardo é punido e perde 3 posições no grid do GP de Miami de F-1

Daniel Ricciardo, da RB, foi punido e vai perder três posições no grid do GP de Miami, próxima etapa da Fórmula 1. Os comissários do GP da China consideraram que o australiano violou os regulamentos do safety car durante a prova no circuito de Xangai neste domingo.

O piloto da RB abandonou a corrida depois de ser acertado por Lance Stroll durante uma relargada. Após a corrida, Ricciardo foi chamado pelos comissários por causa de um episódio envolvendo Nico Hulkenberg. O australiano foi considerado culpado por ultrapassar o alemão enquanto o safety car estava na pista.

"O piloto do carro 3 Ricciardo admitiu que ultrapassou o carro 27 Hulkenberg deliberadamente, mas explicou que sentiu que poderia fazê-lo porque o carro 27 o havia ultrapassado sob o safety car antes da volta 28", afirmou o comunicado que anunciou a punição. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) considerou que a ultrapassagem de Hulkenberg aconteceu porque Ricciardo estava lento naquele momento por enfrentar problemas.

"Não havia base justificável para o carro 3 ultrapassar o carro 27 enquanto a corrida estava sob safety car. Consequentemente, impusemos uma penalidade de 10 segundos ao carro 3. Como o carro 3 não pôde cumprir a penalidade devido ao abandono, impusemos uma penalidade de três posições no grid ao carro 3 para a próxima corrida em que o piloto participar", afirmou o comunicado.

Sexta etapa da temporada, o GP de Miami acontece de 3 a 5 de maio. Ricciardo ainda não pontuou em 2024. Seu companheiro de RB, o japonês Yuki Tsunoda, tem 7 pontos e está na 11ª colocação no campeonato.