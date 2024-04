Algoz de Medina, John John Florence perde a final da etapa Margaret River do Circuito Mundial

O havaiano John John Florence foi derrotado pelo australiano Jack Robinson na final da etapa de Margaret River, na Austrália, do Circuito Mundial de surfe. Robinson marcou 17,27 contra 16,04 do rival e assumiu a vice-liderança do ranking, com 25,865 pontos. Florence é o terceiro, com 23,665, e o americano Griffin Colapinto lidera com 25,865.

John John Florence protagoniza com o brasileiro Gabriel Medina a maior rivalidade do circuito atualmente. Foi o havaiano quem eliminou Medina nas oitavas de final de Margaret River. Em sua campanha na etapa australiana, Florence também passou pelos brasileiros Deivid Silva, na primeira rodada, e Samuel Pupo, nas quartas de final. Pupo foi o brasileiro com o melhor desempenho Margaret River.

Após 5 etapas do Mundial, o melhor brasileiro no ranking é Italo Ferreira, em 16º, com 12,715. Medina aparece em 19º com 12,065, e Yago Dora, em 22º, com 11,290. Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb está na nona posição, e Luana Silva, na 12ª. Em Margaret River, Tatiana Weston-Webb caiu nas oitavas de final.

O título feminino da etapa ficou com a havaiana Gabriela Bryan, que venceu a americana Sawyer Lindblad por 15,93 a 13,94. A campeã subiu da décima para a quinta posição no ranking. Lindblad ganhou duas posições e é a décima. A líder do ranking é a americana Caitlin Simmers, que caiu nas quartas de final na Austrália. A sexta etapa do Mundial acontece de 22 a 31 de maio, em Teahupo, no Taiti.