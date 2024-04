Qual o lado da Câmara?

Tende a ser um marco na história legislativa de São Bernardo a sessão de quarta-feira, quando deve ser analisado em plenário o requerimento de convocação do secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, para prestar esclarecimentos sobre as graves denúncias de erros, negligências e violência obstétrica ocorridos no Hospital da Mulher e reveladas por este Diário em inúmeras reportagens assinadas pela jornalista Thainá Lana. Trata-se de momento crucial para os vereadores demonstrarem se estão ao lado da população, que clama por respostas e justiça, ou do prefeito Orlando Morando (PSDB), cuja gestão da rede municipal de saúde enfrenta sérias críticas e beira o colapso.

A convocação do secretário de Saúde é uma medida essencial para que se saiba o que gerou a crise no Hospital da Mulher, que a cada dia que passa é alvo de novas denúncias, uma mais grave que a outra. A população de São Bernardo merece respostas claras e efetivas sobre as falhas e irregularidades que vêm sendo relatadas no equipamento, cuja inauguração ocorreu há menos de um ano. Os casos não podem ser ignorados ou minimizados, pois envolvem questões de saúde e segurança de mulheres e de seus bebês. Os vereadores têm o dever moral e político de agir em defesa dos interesses da comunidade, colocando a busca pela verdade acima de quaisquer questões partidárias ou políticas.

A postura dos vereadores na sessão de quarta-feira será um teste para a democracia e para a credibilidade das instituições. A sociedade estará atenta e esperando que seus representantes atuem com ética, responsabilidade e compromisso com o bem-estar coletivo. Ignorar ou protelar a convocação do secretário de Saúde seria um desrespeito flagrante à população e uma traição ao mandato conferido pelos eleitores. Os legisladores são-bernardenses têm a oportunidade histórica de demonstrar que estão do lado certo da história, ou seja, da justiça. Esta é questão que vai muito além de disputas políticas; trata-se do direito fundamental à saúde, à segurança e à dignidade das mulheres e de suas famílias.