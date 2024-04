Atlético-MG faz 3 gols no primeiro tempo e vence o Cruzeiro pela 1ª vez na Arena MRV

O Atlético-MG marcou três gols no primeiro tempo e venceu o Cruzeiro, por 3 a 0, neste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do time alvinegro na competição nacional e a primeira derrota da equipe celeste.

O resultado também é histórico porque foi o primeiro triunfo atleticano sobre o maior rival ma Arena MRV, após quatro partidas. O Cruzeiro soma duas vitórias, além de um empate.

O equilíbrio foi total no início do clássico. Os times abusavam da troca de passes na tentativa de encontrar seu espaço na zaga adversária. Os choques foram inevitáveis e em oito minutos foram assinaladas seis faltas.

Os times se revezavam na armação das jogadas, mas sem levar perigo aos goleiros. O primeiro lance mais agudo surgiu aos 13 minutos com Guilherme Arana, mas o goleiro Anderson fez a defesa.

O ponto de desequilíbrio do jogo foi o maior talento dos atletas atleticanos. Aos 25 minutos, o placar foi aberto com um golaço de Zaracho. Scarpa, pela direita, cruzou na área, e o meia acertou uma 'meia-bicicleta' para fazer a 1 a 0.

Raçudo, o Cruzeiro não se intimidou e foi à frente, mas não teve forças para evitar mais gols do rival. Aos 27, Scarpa iniciou nova jogada, cruzou para Arana, que de cabeça deixou para Hulk. O centroavante bateu forte e Paulinho desviou para as redes: 2 a 0.

E ainda havia tempo para um terceiro gol atleticano. Arana arriscou de fora da área e Anderson foi mal na bola: 3 a 0, Atlético no primeiro tempo.

Para o segundo tempo, o técnico Fernando Seabra fez duas alterações no Cruzeiro. Tirou Machado e Arthur Gomes para a entrada de Zé Ivaldo e Barreal. As mudanças e a postura do Atlético, na espera dos contra-ataques, deixaram a posse de bola com o time celeste, mas nenhuma grande oportunidade foi criada.

Para piorar a situação do Cruzeiro, aos 17 minutos, por pouco a dupla Hulk e Paulinho não construiu quarto gol atleticano. Seabra colocou mais dois atacantes em campo - Gabriel Verón e Rafael Elias -, aos 16 minutos em uma última cartada na tentativa de pelo menos diminuir a grande vantagem adversária.

Aos 37 minutos, Rafael Elias chegou a vencer Everson, mas o gol foi anulado por causa da posição de impedimento do atacante cruzeirense. O Cruzeiro tentou até o fim, mas não teve êxito.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Jemerson (Mauricio Lemos), Battaglia (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Alisson) e Zaracho (Igor Gomes); Hulk e Paulinho (Vargas). Técnico: Gabriel Milito.

CRUZEIRO - Anderson; William, Neris (Gabriel Veron), João Marcelo e Marlon; Machado (Zé Ivaldo), Ramiro e Lucas Silva (Mateus Vital); Matheus Pereira, Rafa Silva (Rafael Elias) e Arthur Gomes (Barreal). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Zaracho aos 25, Paulinho aos 27 e Arana aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Marcelo, Paulinho, Lucas Silva e Mauricio Lemos.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO - 39.541 torcedores.

RENDA - R$ 2.151.652,52.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).