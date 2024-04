Danilo sinaliza que Reple será convocado à Câmara

O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), sinalizou que o requerimento convocando o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, para explicar as denúncias de negligência, erros e violência obstétrica ocorridos no Hospital da Mulher, deve ser aprovado na sessão de quarta-feira. O documento é assinado por todos os vereadores, inclusive os da base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB).

A votação da convocação de Reple, que seria inédita na gestão tucana no que diz respeito a representantes do primeiro escalão, está prevista para a próxima sessão. “Como presidente, faço a mediação. Chegou na mesa, coloco em votação. É natural que eles (vereadores) queiram chamar”, discorreu Danilo, que já anunciou seu apoio à pré-candidatura a prefeito de seu primo, o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos).

O presidente da Câmara considerou graves as denúncias de erros, negligência e violência obstétrica feitas por gestantes e familiares de pacientes do Hospital da Mulher e defendeu apuração rigorosa. “Temos que ver se houve culpado e depois fazer os apontamentos”, afirmou Danilo Lima ao defender que “tudo precisa ser muito bem investigado”.

A principal dúvida dos vereadores é sobre a nomeação do médico Rodolfo Strufaldi para a direção do Hospital da Mulher, principalmente porque, conforme noticiado pelo Diário, o mesmo profissional havia sido demitido por Morando, em 2019, do comando da rede básica de saúde por incompetência no gerenciamento das filas de espera.

Danilo foi questionado sobre o dever dos vereadores de fiscalizar os atos do Executivo e se Morando errou ao escolher Strufaldi para os cargos. “O Executivo tem o direito de administrar e indicar pessoas que considere corretas, após análise de competência. Como não houve ilegalidade na indicação, a Câmara não agiu.”

Diante da repercussão das ocorrências no Hospital da Mulher, a gestão Morando criou na quinta-feira comitê externo para investigar os casos e anunciou, para a TV Globo, a demissão de Strufaldi do cargo de diretor do estabelecimento, mas o despacho com a exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial do Município.

A convocação de Reple é incômoda e acerta em cheio a imgem do prefeito, que tem se mobilizado nos bastidores para impedir a aprovação do requerimento. Morando, todavia, perdeu muita força política no Legisltivo ao anunciar a própria sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), como nome governista à sucessão, frustrando aliados.

Dos 28 vereadores da Câmara, apenas cinco apoiam a pré-candidatura de Flávia. Doze parlamentares formam a base de Marcelo Lima, enquanto oito integram o grupo do deputado federal Alex Manente (Cidadania). Os outros três legisladores são do PT.

Vereadora classifica de ‘caos’ a saúde em São Bernardo e aciona o Ministério Público ( Por Artur Rodrigues)

A vereadora Ana Nice (PT) entrou com uma representação no MP (Ministério Público) para que haja uma investigação sobre os casos de negligência no Hospital da Mulher divulgados pelo Diário ao longo da semana passada.

“A saúde pública de São Bernardo está um caos. Nos últimos meses, o número de reclamações que tenho recebido em meu gabinete tem aumentado consideravelmente. Essas reclamações viram requerimentos de informação, ofícios à municipalidade, convocação do secretário de Saúde (Geraldo Reple Sobrinho), mas não há retorno por parte da administração”, disse a petista.

Em menos de um ano de operação – a unidade foi inaugurada em julho de 2023 –, o Hospital da Mulher de São Bernardo já registrou ao menos quatro denúncias de negligência. O primeiro caso foi divulgado no domingo (14) pelo Diário, a respeito de uma compressa deixada por 19 dias no interior do corpo da jovem Raissa Falosi Santos, 20 anos. Um segundo episódio também ocorreu no mês passado, quando a paciente Deisy Coimbra, 29, desmaiou após ter recebido duas doses de anestesia e foi levada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ela passou por cesárea de emergência e morreu no dia 22 de março, uma semana após dar à luz a sua primeira filha – a bebê segue internada no hospital.