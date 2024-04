Escândalo atrás de escândalo

Os últimos casos envolvendo a Saúde de São Bernardo não surgiram do dia para a noite. Há pelo menos um ano, cumprindo meu papel de deputado estadual eleito pelo povo, denunciei ao Ministério Público pelo menos seis situações de negligência e descaso com a população. A compressa esquecida dentro de uma mulher por três semanas e as duas mortes registradas no Hospital da Mulher são a ponta do iceberg.

Tudo começou nos anos anteriores, quando começamos a observar uma série de irregularidades nas estruturas físicas de UBSs e UPAs da cidade, principalmente na periferia. Em vistoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, foram localizadas rachaduras, mofo e piso afundando nas unidades da Vila São Pedro, Caminho do Mar, Areião, Rudge Ramos, Vila Dayse e Alvarenga, além de infiltração intensa na UPA Ferrazópolis em dias de chuva. Um dos casos mais graves envolveu a UBS Vila União, na região do Alvarenga, no ano passado. Uma obra mal feita acabou colocando em risco a estrutura da unidade e possibilidade de desabamento. Foram quase quatro meses de interdição e dor de cabeça para os pacientes que precisavam de atendimento. Em março de 2024, outro escândalo veio à tona. Um médico ginecologista da Policlínica Alvarenga foi demitido após uma enfermeira denunciar assédio sexual dentro da unidade.

Dois detalhes chamam a atenção: a vítima denunciante também foi desligada e o mais grave: o suspeito já havia sido preso em 2012 e 2019 por abusar de pacientes e mesmo assim prestava serviço dentro de uma unidade de saúde da Prefeitura de São Bernardo. Além dos graves problemas estruturais, faltam médicos em todas as unidades. É comum esperar mais de seis horas por um simples atendimento, sem contar a falta de remédios básicos como Dipirona. Costumo dizer que não adianta nada uma cidade repleta de propagandas, shows midiáticos e praças-parques se não existe o básico: humanização.

Quem procura os serviços públicos, sejam eles de saúde, educação e tantas outras áreas, precisa ser acolhido e atendido de forma humana e exemplar. Ninguém procura uma UPA, uma UBS ou o Hospital da Mulher sem necessidade ou a passeio. Às vítimas do Hospital da Mulher e aos seus familiares desejo meus mais sinceros sentimentos e força para seguir em frente. E à Prefeitura de São Bernardo, ao prefeito Orlando Morando e ao secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, desejo um pouco mais de seriedade e responsabilidade para lidar com nosso povo.

Luiz Fernando Teixeira é deputado estadual pelo PT.