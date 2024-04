Grêmio bate o Cuiabá e conquista a segunda vitória seguida no Brasileirão

Com um futebol discreto, o Grêmio fez o suficiente para vencer por 1 a 0 o Cuiabá, neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a segunda vitória seguida diante de sua torcida, o que devolve o clima de tranquilidade e o deixa com seis pontos, provisoriamente em terceiro lugar.

O Grêmio tinha vencido o Athletico-PR, por 2 a 0, na rodada anterior, amenizando a derrota inicial para o Vasco, por 2 a 1, no Rio, e reforça o seu bom início com outra vitória em casa. O time do Mato Grosso tem um jogo a menos, porém, sofreu sua segunda derrota seguida e continua zerado, agora na lanterna.

O técnico Renato Gaúcho optou por escalar um time alternativo de olho no confronto com o Estudiantes, na Argentina, na terça-feira pela Libertadores. Este jogo passou a ser importante porque o time gaúcho perdeu seus dois compromissos dentro do Grupo C da Copa Libertadores.

Mesmo sem o atacante Deyverson, afastado por indisciplina, o Cuiabá se apresentou mais bem distribuído em campo. Quase abriu o placar numa finalização de Jonathan Cafú, dentro da área, espalmada por Marchesin.

O Grêmio não encontrava espaços para infiltração na defesa cuiabana, então passou a levantar a área a partir da intermediária. Num destes lances, JP Galvão dominou de costas e finalizou, exigindo grande defesa do goleiro Walter. O gol saiu num lance parecido, quando Cristaldo tentou levantar na área, JP Galvão não alcançou de cabeça, mas a bola passou direto e surpreendeu Walter: 1 a 0, aos 42 minutos.

Na frente no placar, o Grêmio voltou melhor no segundo tempo, trocando passes, imprimindo mais velocidade e marcando mais na frente a saída de bola adversária. Até chegou na área com perigo, mas sem exigir muito de Walter. A partir dos 20 minutos, Renato Gaúcho passou a promover as trocas, já poupando seu time. O Cuiabá se arriscou apenas nos minutos finais, mas nesta altura o grêmio estava com sua marcação bem alinhada e não correu riscos.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo no outro fim de semana. No sabão, às 21h, o Grêmio enfrenta o Bahia, em Salvador, pela quarta rodada. No mesmo dia, a partir das 18h30, o Cuiabá recebe o Atlético-MG na Arena Pantanal. Mas, antes, na terça-feira, volta a atuar pela Copa Sul-Americana indo até o Peru para enfrentar o Deportivo Garcilazo defendendo a liderança do Grupo G.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 CUIABÁ

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Ely e Zé Guilherme (Fábio); Du Queiroz (Ronald), Villasanti e Cristaldo (Everton Galdino); Gustavo Nunes, João Pedro Galvão (Nathan Fernandes) e Soteldo (Dodi). Técnico: Renato Gaúcho.

CUIABÁ - Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur (Gabriel); Matheus Alexandre, Denilson (Lucas Fernandes), Fernando Cabral e Rikelme; Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Isidro Pitta (Luciano Giménez) e Clayson (André Luís). Técnico: Luiz Fernando Iubel.

GOLS - Cristaldo, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Du Queiroz, Nathan Fernandes, Everton Galdino e Kannaman - no banco - (Grêmio). Fernando Cabral e Denilson (Cuiabá)

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 1.303.573,00.

PÚBLICO - 22.904 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).