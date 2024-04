Palavra do Leitor - 21 de abril de 2024

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Saúde em Santo André

‘Com trabalho que aborda temas ligados ao racismo, Saúde de Sto.André vence prêmio pela 3ª vez seguida’ (Primeira Página, ontem). Não conheço a saúde de Santo André, mas sobre a de São Bernardo só vejo reclamação, inclusive tenho um primo no Jardim do Lago esperando uma cirurgia de hérnia há mais de seis meses. Não pode nem andar direito, isto porque o encaminhamento pede urgência. Isto sim é um desrespeito com a população.

Saul Lino Souza - do Facebook

Saúde em S.Bernardo

A Câmara tem por obrigação convocar o secretário Geraldo Reple para explicar o que está acontecendo no Hospital da Mulher.

Soraia C. Pêra - São Bernardo

Nardini

‘Deputados se mobilizam para que Estado envie repasses ao Nardini’ (Setecidades, dia 19). Os parlamentares de Mauá, Atila Jacomussi e Rômulo Fernandes, correram para cobrar a Secretaria de Saúde do Estado depois que a esposa do prefeito de Santo André, deputada estadual Ana Carolina Serra, cobrou o secretário estadual de Saúde sobre o repasse de verba ao Nardini. Atila, que tanto faz propaganda fake em suas redes sociais ao lado do governador Tarcísio de Freitas, alegando que trouxe R$ 18 milhões para o Hospital Nardini, só ficava nas ruas com suas falácias. A cidade de Mauá vem sendo assistida precariamente pelos seus representantes na Assembleia Legislativa. O ex-prefeito Atila nada faz por ser da oposição e pré-prefeiturável. Já o presidente do PT em Mauá, Rômulo Fernandes, não faz por ser devagar em suas ações. E quem sofre são os munícipes que estão na fila do Nardini.

Eduardo Furtado - Mauá

Guerra

Há poucos dias coloquei aqui nesta democrática coluna considerações sobre a imbecilidade da guerra, da vocação dos EUA de promover guerras – na casa dos outros, e de sua total incompetência em promover a paz – apesar da grande estrutura diplomática, e serviço de informações invejável. O xerife do mundo agora comprova isso no episódio Irã-Israel, declarando total apoio a Israel, ou seja, a mais uma guerra. Difícil saber para onde isso nos leva. O povo norte-americano – quem paga a conta – pode se aperceber que isso está ficando muito caro, e dar um basta, ou, algum dos desafetos – Irã por exemplo – coloca uma bomba nos EUA e aí sim, neste cenário, toda a humanidade estará em risco, e todos fomos derrotados.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Poderes

Este embate do Lira (CPIs) entre a Câmara e o Senado/STF é fogo de palha. O ano que vem vamos ter um novo presidente da Câmara, e Lira quer continuar recebendo as “mordomias “ do cargo, não quer receber café frio!

Tania Tavares - Capital

Contas públicas

Sabíamos que com um governo perdulário o tal “arcabouço fiscal” jamais sairia do “calabouço”. O governo já jogou a toalha para 2027, divida interna ultrapassou R$ 1 trilhão em pouco mais de um ano de desgoverno e o Congresso legisla em causa própria. Tenho pena da dívida que meus descendentes deverão assumir.

Beatriz Campos - Capital