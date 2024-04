Corinthians perde do Red Bull Bragantino e amarga 3º jogo sem vitória

O Corinthians continua sem vencer no Brasileirão. O time alvinegro amargou a segunda derrota seguida no torneio e o terceiro jogo sem vitória ao perder por 1 a 0 do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Fora de casa, a equipe de António Oliveira levou um gol cedo e não se mostrou capaz de reagir.

Tem apenas um ponto no campeonato o Corinthians, fruto do empate com o Atlético Mineiro na estreia. Com os reveses fora de casa para Juventude e Bragantino, cresce a pressão sobre o time alvinegro, que não conseguiu balançar as redes em 270 minutos no Brasileirão, algo que não acontecia há 28 anos e nunca havia acontecido no torneio desde que ele é disputado no formado atual, de pontos corridos. É provável que entre na zona de rebaixamento neste domingo.

O Bragantino faz o oposto. Está invicto e lidera provisoriamente a competição. Pode perder a ponta no domingo, mas irá dormir neste sábado na primeira colocação. São sete pontos somados, resultado de duas vitórias, ambas em casa, e um empate.

O Corinthians mostrou os mesmos primeiros das partidas precedentes. Encontrou dificuldades para criar e, quando conseguiu, finalizou mal. É um conjunto que se movimenta pouco e exibe poucas alternativas ofensivas. O meio-campista Rodrigo Garro parece ser o mais lúcido e inteligente atleta. O argentino é um oásis em meio a um deserto de ideias.

Além disso, os visitantes deram espaços para um oponente organizado e com jogadores velozes no ataque, sobretudo Vitinho, o autor do bonito gol que definiu o triunfo no Nabi Abi Chedid.

Vitinho foi lançado pelo lado esquerdo, levou a bola para o meio e acertou a "bochecha" da rede. Seu gol, marcado aos quatro minutos da etapa inicial, facilitou a vida dos donos da casa e dificultou a dos visitantes, que tiveram apenas lampejos de bom futebol.

Não fosse Cássio, o Bragantino teria ampliado minutos depois de marcar, com Ramires, mas o goleiro corintiano fez intervenção importante. Em todo o primeiro tempo, o time de Bragança sempre esteve mais perto do segundo gol do que o Corinthians do empate.

O Corinthians voltou melhor no segundo tempo, criou para empatar e até foi às redes, com Pedro Henrique. Mas o ataque estava em posição de impedimento, flagrada pelo VAR, anulando o gol.

O gol invalidado aconteceu aos 16 minutos. Foi nessa altura do jogo que o Corinthians viveu os seus melhores momentos. Mas a equipe do português António Oliveira ficou apenas no quase. Ensaiou uma pressão, ineficaz, contudo. O treinador lançou mão de titulares que começaram o duelo no banco, casos de Romero e Yuri Alberto, mas o placar não foi alterado.

No fim do jogo, paralisado por cerca de cinco minutos devido aos sinalizadores acesos na torcida do Corinthians, os visitantes se limitaram, no desespero, a lançar bolas para a área. Foi mais uma estratégia inócua de um time que, como no ano passado, pode ter de se limitar a briga para não cair.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 CORINTHIANS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Gustavinho (Thiago Borbas), Eric Ramires (Henry Mosquera) e Jadsom; Bruninho (Raul), Vitinho (Nacho Laquintana) e Eduardo Sasha (Lucas Cunha). Técnico: Pedro Caixinha.

CORINTHIANS - Cássio; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Paulinho), Igor Coronado (Romero) e Rodrigo Garro (Breno Bidon); Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira.

GOL - Vitinho, aos 4 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Mendes, Eduardo Sasha, Eric Ramires, Pedro Henrique, Raul Gustavo, Henry Mosquera.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

PÚBLICO - 9.613 torcedores.

RENDA - R$ 490.708,00.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).