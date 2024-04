Tigre inicia nos Aflitos caminhada em busca da Série B

O São Bernardo FC estreia neste domingo (21) no Campeonato Brasileiro da Série C contra o Naútico, às 16h30, no Estádio dos Aflitos. Devido à punição do clube pelo STJD (Supremo Tribunal Superior Desportivo) devido a brigas de torcidas, a partida será sem público.

Será o segundo ano da equipe da região na Série C. Ano passado o acesso à Série B escapou na última rodada, quando perdeu para o Operário-PR e adiou o sonho de disputar de subir.

Para esta temporada, a novidade está no banco de reservas. O técnico Márcio Zanardi foi para o Goiás e Ricardo Catalá assumiu em seu lugar.

Da equipe do ano passado poucos atletas saíram e o clube conseguiu manter jogadores importantes que compõem a espinha dorsal defesa, meio e ataque. Entre eles, o atacante Silvinho, que está otimista com a temporada.

“Nossa preparação foi muito positiva, fizemos amistosos contra equipes de Série B e nos saímos muito bem. Está fácil entender o Catalá, tem um estilo muito parecido do Zanardi. Vamos brigar pelo acesso”, comentou.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO

Vagner, Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos; Marcos Júnior, Marco Antônio e Patrick Allan; Luiz Paulo, Leandro Barcia e Evandro.

Técnico: Mazola Júnior.

SÃO BERNARDO FC

Alex Alves; Vitor Ricardo, AlanSantos, Kayke, Rafael Foster e Arthur Henrique; Lucas Lima, Wesley Dias; Lucas Tocantins; Silvinho e Luiz Felipe.

Técnico: Ricardo Catalá.

Juiz: André Ricardo Martins (PR).

Local: Estádio dos Aflitos, Recife, às 16h30.