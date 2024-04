Cachorrão joga para reverter placar e garantir acesso à A2

O EC São Bernardo joga a vida neste domingo (21) no Campeonato Paulista da Série A3. Recebe às 10h o Grêmio Prudente precisando reverter a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, em Presidente Prudente. A partida será no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com entrada gratuita. Quem avançar deste duelo garante vaga na final e de quebra o acesso para a Série A2 do estadual.

Para a decisão, o time da região não poderá contar com o meia Vitor Hugo e o zagueiro Dudu, lesionados. Os zagueiros Alan Uchôa, Rayan Fernando e o meia Willian Rodrigues estão em readaptação e ainda são dúvidas para o confronto.

O técnico Renato Peixe comenta que a equipe está preparada e sabe o que fazer no compromisso que define como ‘o jogo do ano’. “Nossa semana foi boa, o ambiente está leve e treinamos muito forte para a partida. Esperamos estar ter uma manhã muito feliz para alcançar o nosso objetivo.

O Votuporanguense venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0 e já se garantiu na final e na A2.

FICHA TÉCNICA

EC SÃO BERNARDO

Henrique Fernandes; João Vitor, Felipe Soares, Wesley Brito e Pedro Mota;

Derick Moisés, Giovane Mário e Luan (William Rodrigues); Douglas Andrade, Gustavo Santana e Guilherme Pires..

Técnico: Renato Peixe.

GRÊMIO PRUDENTE

Luiz; Helder, Jean Pablo, Félix Jorge e Leocovick; Potiguar, Murilo Cavalcante, Wallace e Rodrigo Andrade;

De Paula e Maranhão.

Técnico: Luiz Carlos Martins.

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira.

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Sto.André, às 10h.