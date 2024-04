Cello Nunes ganha destaque na AMG Cup Brasil 2024

Um dos destaques do automobilismo brasileiro em 2024 é o piloto Cello Nunes, que atualmente é o segundo colocado no ranking geral da AMG Cup Brasil na categoria CLA, com 82 pontos. Com duas etapas disputadas na temporada, o atleta subiu ao pódio em ambas as oportunidades.

No ano passado, Cello Nunes já foi um dos destaques da categoria, superando algumas dificuldades e terminando o campeonato na sexta posição. Para este ano, as expectativas são maiores. “Tenho muita vontade de conquistar o título para concretizar o trabalho que venho fazendo há oito anos. Seria muito especial para mim poder dedicar isso à minha família, que sempre esteve ao meu lado. Vou lutar bastante para levar o troféu para casa”, diz.

Na primeira etapa da AMG Cup, em fevereiro, Cello Nunes foi o segundo colocado em uma das provas e terceiro na outra (cada etapa é composta por duas provas). Já na etapa seguinte, no início de abril, o piloto alcançou a terceira colocação nas duas corridas.

A AMG Cup Brasil é uma categoria do automobilismo disputada com carros esportivos da marca Mercedes-Benz. O torneio conta com nove etapas, que duram até dezembro, realizadas no autódromo de Interlagos, na Capital, e no Raceville Speed Club, no Interior do Estado.

A paixão de Cello Nunes pelo automobilismo surgiu em 1990, aos seis anos, quando foi com seu pai assistir um GP da Fórmula 1. “O sentimento de ouvir o barulho e sentir o cheiro de gasolina me deixou extremamente fissurado pelo esporte e dali por diante foi sonho atrás de sonho.”

A ambição virou realidade em 2017, quando teve a oportunidade de começar a correr profissionalmente pela AMG Cup, ocasião que Cello define como a melhor decisão de sua vida.

O piloto, natural de Marília-SP, defende a equipe HRS Racing, juntamente com Fábio Le Mans e Bruno Alvarenga. Com o número 84, que faz referência ao ano de seu nascimento, Cello Nunes também carrega na pintura de seu carro o escudo do Capitão América, que é o seu apelido nas pistas.

“Dentro do ambiente de corrida o que mais me deixa em êxtase não é só a velocidade, mas também a reciprocidade, o carinho do pessoal que me apoia, principalmente quem vai para torcer, em especial para o meu carro, claro. Isso aí não tem preço e é o que traz o gostinho de quero mais”, conta. O atleta também destaca o afeto que recebe das crianças que estão iniciando a experiência no automobilismo e o apoio da família. Para se conectar com o público das corridas, Cello Nunes revela estar sempre presente nas redes sociais, criando conteúdo sobre o dia a dia de um piloto profissional.

A próxima etapa da AMG Cup Brasil acontece nos dias 4 e 5 de maio, no Autódromo de Interlagos.

VIDA MUSICAL

Além do automobilismo, o rock também é uma paixão de Cello Nunes. Em sessões preparativas para a última etapa da AMG Cup, o atleta correu com o nome da banda norte-americana Ramones gravada no carro.

Há quase 25 anos, Nunes também é integrante da banda The Pump, que faz apresentações ao vivo de clássicos do rock. Cello conta que fazer parte da banda e ter uma relação próxima com a música também o ajuda nas corridas. “Nunca vivemos da banda, mas sempre a tratamos com muito carinho. Sempre faço correlações entre a música e a velocidade, e é genial o que se pode extrair da percepção musical para entender e escutar o seu carro no momento da corrida”, comenta.