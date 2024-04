Campo do EC IV Centenário volta à ativa com jogo festivo em Santo André

A noite desta sexta-feira (19) foi de festa para a reinauguração da 15ª praça de esportes modernizada em Santo André. O segundo subdistrito, mais exatamente a Vila Camilópolis, celebrou a entrega do campo do EC IV Centenário, com direito a jogo festivo entre o time local e uma equipe capitaneada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB).

“Equipamento incrível aqui. Este é o conceito de praça de esporte que a gente está implementando em vários lugares da cidade, esta é a 15ª, promovendo esporte, cultura e lazer para a comunidade, para as crianças, para os idosos”, enalteceu o prefeito Paulo Serra, que cobrou duas penalidades marcando a reabertura do campo.

Além da reinauguração desta sexta-feira, o prefeito anunciou aos presentes que em breve começam as intervenções em terreno bem ao lado, onde são desenvolvidos projetos da Associação Resic, idealizada nos anos 1990 pelos moradores do conjunto habitacional Inocoop.

"A gente entrega hoje este equipamento (praça de esportes), mas já com o compromisso de continuar investindo aqui, para a gente trazer para cá e melhorar todo esse espaço que está ao lado, que é um terreno público e que pode obrigar vários projetos, que pode dar mais estrutura inclusive para o próprio campo, como vestiários", anunciou o chefe do Paço andreense.

O campo de jogo tem medida de 94 m x 50 m, recebeu novo sistema de drenagem e será de gramado artificial. O espaço ganhou ainda novos bancos de reserva, reforma da arquibancada e iluminação LED. E bem ao lado ainda foram implantadas outras melhorias para a população, como playground, áreas de convivência com mesa e bancos, área de alongamento com equipamentos, manejo da vegetação arbórea, plantio de árvores nativas e frutíferas, arbustos e forrações. O valor aproximado destas intervenções foi de R$ 2 milhões.

“Esta é uma inauguração muito especial, muito aguardada por todos. E tenho certeza que vai fazer a diferença para toda a comunidade, que hoje veio aqui e realizar um sonho. Sonhos são para serem sonhados e realizados. Façam um bom uso do equipamento. Estaremos sempre à disposição para encher o equipamento com atividades esportivas todas as vezes que forem solicitadas”, ressaltou o secretário de Esporte e Prática Esportiva, Marcos Fernandes Filho.

Antes deste, foram modernizados os campos do Jardim Irene, Parque João Ramalho, Sacadura Cabral, Vasquinho/Portuguesinha, Jardim Stella, Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo, Colorado, Aclimação, Ana Maria, Pintassilva, Guaraciaba, GEJU (Jardim Utinga) e Vila Sá – além do Estádio Bruno Daniel. E outros ainda estão passando ou passarão por este procedimento, como o Alvi-Negro.

O renovado campo será utilizado pelo EC IV Centenário, tetracampeão da várzea andreense (1982, 1998, 1999 e 2014) e que completa 70 anos em 3 de junho deste ano. O presidente Marcos Roberto Vieira celebrou a modernização do espaço.

“Praticamente nem dormi essa noite. É desse jeito que a gente sempre sonhou. A gente via a modernização de outras praças e ficava pensando 'uma hora vai chegar a nossa'. Graças a Deus chegou. Sensacional a visão do prefeito se abrir o espaço par toda a comunidade. Temos muitos projetos a apresentar”, afirmou o dirigente do EC IV Centenário.