'Altas Horas' homenageia pagode dos anos 90 neste sábado com Belo e convidados

O programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, traz um especial pagode dos anos 1990 neste sábado, 20.

A celebração do gênero musical apaixonado que faz parte da vida dos brasileiros conta com um elenco recheado de ícones da década: Andrezinho e Claumirzinho, do Molejo; Belo; Bruno Coimbra, do Só no Sapatinho; Dodô, do Pixote; Eliana de Lima; Raça Negra; Salgadinho; Vavá e Márcio Duarte.

O Raça Negra canta no programa sucessos como Cheia de Manias e Cigana, e recebe destaque pelos convidados como o grupo responsável pela ascensão do pagode.

A banda de Belo também se apresenta faz a base musical para as outras atrações. Os telespectadores poderão curtir ainda músicas como Desejo de Amar, Brincadeira de Criança, Derê, Inaraí, Decisão, Só no Sapatinho e Brilho de Cristal.

O Altas Horas vai ao ar às 23h20.