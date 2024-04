Moscou intercepta 50 drones ucranianos em ataque que causou incêndios

A Ucrânia lançou um ataque de drones contra a Rússia durante a noite desta sexta-feira, 19, que parecia ter como objetivo a infraestrutura energética do país, disse hoje o Ministério da Defesa em Moscou. As defesas antiaéreas russas derrubaram 50 drones em oito regiões russas, incluindo 26 sobre a província ocidental de Belgorod, próxima à fronteira ucraniana. Duas pessoas morreram durante a explosão posterior provocada por um incêndio, escreveu o governador regional, Vyacheslav Gladkov, nas redes sociais. As autoridades ucranianas não quiseram comentar sobre a ofensiva.

Drones também teriam sido destruídos nas regiões de Bryansk, Kursk, Tula, Smolensk, Ryazan e Kaluga no oeste e sul da Rússia, assim como na região de Moscou. O chefe da região de Kaluga, Vladislav Shapsha, disse neste sábado que um ataque de drones provocou um incêndio em uma subestação elétrica, enquanto o governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, e o governador de Smolensk, Vasily Anokhin, também relataram incêndios em complexos de combustível e energia.

Nos últimos meses, as refinarias e os terminais petrolíferos russos tornaram-se alvos prioritários dos ataques de drones ucranianos, como parte dos ataques intensificados ao território russo. Desenvolvedores de drones da Ucrânia vêm ampliando o alcance das armas há meses, enquanto Kiev tenta compensar sua desvantagem no campo de batalha em armas e tropas. Os veículos aéreos não tripulados também são uma opção acessível enquanto a Ucrânia espera por mais ajuda militar dos EUA.

Também durante a noite da última sexta, a Rússia atacou a Ucrânia com sete mísseis. As defesas aéreas derrubaram dois mísseis e três drones de reconhecimento, disse a Força Aérea ucraniana no sábado. O governador Oleh Kiper, chefe da região ucraniana de Odessa, disse que os mísseis balísticos danificaram a infraestrutura durante a noite, mas não forneceu mais detalhes. Ataques anteriores na região do Mar Negro, na sexta-feira, danificaram a infraestrutura portuária, incluindo dois terminais de exportação de alimentos, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

O bombardeio russo ainda matou um homem de 50 anos na cidade de Vovchansk, segundo o governador Oleh Syniehubov, chefe da região ucraniana de Kharkiv. Uma mulher de 60 anos também ficou ferida depois que um bombardeio atingiu um prédio de apartamentos de nove andares, acrescentou.

Moscou também disse na noite de sexta-feira que um cidadão dos EUA conhecido por ter lutado com separatistas apoiados pelo Kremlin na Ucrânia entre 2014 e 2017 morreu na região de Donetsk ocupada pela Rússia. Russell Bentley, 64 anos, já não estava envolvido em operações militares e trabalhou anteriormente para a agência de notícias estatal russa Sputnik. Nenhuma informação foi divulgada sobre a causa da morte de Bentley, mas a polícia local já havia relatado o desaparecimento do norte-americano no dia 8 de abril.