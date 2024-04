Breshopping Sustentável distribui 2.000 peças de roupas e calçados

Vizinhos, amigos, crianças e familiares se reuniram animados para participar do Breshopping Sustentável, na manhã deste sábado (20), no Núcleo dos Eucaliptos (Vila João Ramalho). Os moradores levaram para casa cerca de 2.000 peças de roupas femininas, masculinas e infantis, além de calçados e acessórios.

Promovido pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), com apoio do Fundo Social de Solidariedade, os itens distribuídos foram doados nas Estações de Coleta da cidade. “Após chegarem aos ecopontos, a nossa equipe faz a separação das peças, que posteriormente são encaminhadas para lavagem ecológica. Uma ação que une sustentabilidade e solidariedade, e que colabora com a vida útil do Aterro Sanitário municipal”, explica o gerente das Estações de Coleta do Semasa, Wellington Octavio Vasconcelos Gerrhein.

Nesta edição, a 14ª desde que o projeto foi idealizado pela autarquia em 2021, os participantes puderam levar até cinco peças para casa. Itens como bijuterias e bonés foram brinde e fizeram a alegria das crianças. “Não conhecia esse projeto e gostei muito. Tem bastante coisa boa. Estou levando coisas para a família toda, um shorts para o meu marido, um vestido e uma calça para mim e dois calçados para minha filha.”, conta a moradora Maria Aparecida das Graças, que reside na comunidade há três anos.

Durante toda a atividade, o Semasa também distribuiu gratuitamente algodão doce, suco e pipoca aos moradores. A ação deste sábado integra a agenda de aniversário dos 471 anos de Santo André.