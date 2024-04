Rybakina encerra reinado de Swiatek em Stuttgart e disputa final contra Kostyuk, 27ª do mundo

Elena Rybakina, do Cazaquistão, venceu a líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, por 6/3, 4/6 e 6/3 neste sábado e avançou à final do Torneio de Stuttgart. Sua rival neste domingo será a ucraniana Marta Kostyuk, que superou Marketa Vondrousova, número oito do mundo, por 7/6 (7/2) e 6/2.

Quarta do ranking, Rybakina precisou de 2 horas e 49 minutos para encerrar a sequência de 10 vitórias consecutivas de Swiatek no torneio alemão. "Foi uma partida muito difícil, como sempre, contra o Iga", disse Rybakina. "Estou muito feliz por ter vencido no saibro. Dá confiança."

Swiatek começou a partida como se estivesse prestes a aumentar sua invencibilidade em Stuttgart para 11 partidas. Ela abriu uma vantagem de 2 a 0 no início do primeiro set e teve dois break points para fazer 3 a 0. A partir daí, a partida foi disputada, mas Rybakina levou vantagem.

A cazaque manteve pressão constante no saque de Swiatek durante toda a partida e criou 20 oportunidades de break points em três sets. Embora a polonesa tenha salvado 16 deles, a combinação de sete faltas duplas e 42 erros não forçados teve um papel importante no resultado. Foi a quarta vitória de Rybakina em seis partidas contra a líder do ranking.

Aos 24 anos, Rybakina atingiu a quinta final da temporada. Foi campeã em Adelaide e Abu Dabi e vice em Doha e Miami. Ela é a primeira tenista a chegar a cinco decisões nos primeiros quatro meses da temporada desde Victoria Azarenka em 2012.

Rybakina e Kostyuk, número 27 do ranking, já se enfrentaram duas vezes, em 2023, e cada uma venceu um jogo. Kostyuk venceu em três sets em Adelaide no início daquele ano, e Rybakina se vingou com uma vitória em dois sets na primeira rodada do US Open. Kostyuk tem 21 anos e um título na carreira, conquistado em Austin no ano passado.