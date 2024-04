Anaju Dorigon revela vontade de voltar a atuar: - Não vejo a hora

Anajú Dorigon foi uma das revelações de Malhação, extinta telenovela adolescente da TV Globo. Ela fez parte da edição Sonhos, de 2014, a mesma que Rafa Vitti! Com o sucesso da versão da época, a atriz ficou muito conhecida por ter dado vida à Jade Gardel. Em seguida, fez Belaventura, da Record TV, em 2017, e mais duas novelas na TV Globo, Orgulho e Paixão, de 2018, e Órfãos da Terra, do ano seguinte.

Porém, Anajú está afastada das telinhas da TV brasileira há pouco menos de cinco anos. Mas não por muito tempo! Pelo menos foi o que ela revelou em entrevista, contanto que tem vontade de voltar a atuar em produções na televisão:

- Sou atriz e para sempre serei. Tem muitos projetos novos e especiais chegando! Então poder estar em contato com o ofício que é uma coisa que eu adoro tanto, que é como se fosse um pedaço da nossa alma que estivesse aceso, é cumprir sua missão, de uma certa forma. Eu não vejo a hora de voltar para o set e poder de alguma forma tocar a vida das pessoas que nos assistem, contar histórias bonitas... Eu costumo brincar que eu tive uma sorte gigantesca de contar histórias que tiveram personagens extremamente enriquecedoras, profundas, cheias de camadas... Então, para mim, é um privilégio e eu espero que, de alguma forma, eu consiga tocar as pessoas que estão assistindo, disse Anajú.

A atriz também é modelo e esteve presente na SPFWN57, que aconteceu em abril deste ano. Ela desfilou para a marca Renata Buzzo, em uma coleção onde a passarela se dedicou a uma história mais feminista, com uma metáfora de uma raposa: a cada peça que passava pela passarela, a raposa ia se formando cada vez mais.

Curiosamente, Anajú também é dona de sua própria marca de roupas, e ela contou que desfilar para outra grife, na verdade, a faz aprender para aplicar em seus projetos. Isso porque a moda, segundo ela, é uma arte que se constrói:

- Quando falamos do universo da moda, é uma arte e a arte é total um processo criativo. Então é a possibilidade de acompanhar de perto a criação e o trabalho de outros artistas e designers. Eu estou começando, tanto que trabalhamos com o slow fashion, o non-seasonal, então é muito um lugar de aprendizagem, de observação, no qual eu sinto que consigo aprender muito, falou.

Ela ainda desenvolveu dizendo que o mercado da moda no Brasil é muito completo e concluiu sobre o que os desfiles podem agregar em seu crescimento pessoal:

- O mercado da moda no Brasil é lindo, é potente, é artístico! Nós temos material, obra, história, talentos... Poder estar aqui, de perto, é um privilégio! Privilégio como futura designer, como atriz, como artista e com ser humano.