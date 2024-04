Giovanna Grigio e Gabriela Medvedovsky comentam possibilidade de trabalhar juntas em outro projeto: - Ainda temos o desejo

Giovanna Grigio e Gabriela Medvedovsky são grandes amigas e colegas de elenco da série da Globoplay, As Five. As duas sempre estão juntas em eventos, passeios e viagens. E, por isso, existe uma grande amizade entre as atrizes! Em entrevista sobre projetos futuros e a possibilidade das duas trabalharem juntas novamente, quando questionadas, as atrizes logo responderam juntas que de fato poderia ter algum projeto novo vindo por aí, sendo que Gabriela ainda brincou:

- Saindo daqui vou marcar uma reunião!

Mas elas logo saíram do lúdico e contaram que, por enquanto, não existe nenhuma parceria entre elas. Porém, as atrizes não negaram que existe uma vontade mútua de contracenarem juntas novamente:

- Vai acontecer um dia! A gente tem muita vontade, porque mesmo tendo trabalhado juntas - estávamos conversando sobre isso, aliás - não tivemos oportunidade de contracenar muito. Então ainda temos esse desejo de ter mais trocas cênicas, porque na vida temos todas, disse Gabi.

Enquanto o possível projeto ainda está no papel, Giovanna aproveitou para contar que ainda em 2024 estreará em dois filmes: Passagrana, uma comédia dirigida por Ravel Cabral, e Maníaco do Parque, que retratará a história do assassino em série brasileiro e será protagonizado por Silvero Pereira.