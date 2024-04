Depois de mais de um mês de Chega Mais, Regina Volpato comemora: - Está muito gostoso

Regina Volpato está com a rotina completamente nova desde seu retorno ao SBT após mais de uma década fora da emissora. A apresentadora está à frente do Chega Mais, e aproveitou o novo momento profissional para dar uma entrevista sobre o assunto.

No bate-papo, ela explicou que fica tanto nos estúdios que parece já ter voltado a fazer o programa no canal de Silvio Santos a mais tempo:

- Depois de um mês de programa já passou a ser rotina. Como o conteúdo é muito grande, são quatro horas por dia, pelo número de horas, às vezes a sensação é de que eu já estou lá há meses.

Volpato elogiou seus colegas de apresentação, Paulo Mathias e Michelle Barros, além de toda a equipe que produz o programa matinal.

- Está muito gostoso, o ambiente é muito bom entre nós, com os diretores, a gente passa mais tempo lá do que em casa, tem valido a pena cada dia.

Marcando presença no SPFWN57, Regina relembrou quando chegou em São Paulo para trabalhar e acabou entrando no mundo da moda. A apresentadora depois explicou que seu estilo é o que a deixa confortável para os desafios do dia-a-dia.

- Eu fui modelo quando eu cheguei em São Paulo muito mais porque na época, na década de 80 eu ganhava mais trabalhando como modelo do que estagiando em jornalismo.