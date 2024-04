Após problema com cânula de Maria Guilhermina, Letícia Cazarré mostra momento de tranquilidade com a filha

Neste sábado, dia 20, depois de revelar que Maria Guilhermina sofreu novamente com a soltura de sua cânula, que a ajuda respirar, Letícia apareceu em um momento de tranquilidade enquanto segurava a pequena e Estevão, seu filho recém-nascido, no colo.

Os pequenos estavam grudadinhos com a mamãe enquanto curtiam um ar puro na área externa da casa. Os últimos dias, no entanto, não foram nada tranquilos na casa dos Cazarré. Através das redes sociais, Letícia revelou que a filha passou por uma intercorrência e ficou sem respirar direito por alguns minutos:

- A Guilhermina estava dessaturando bastante, ela não aguentaria muito tempo sem a cânula. A gente vai até fazer um exame para entender por que isso está acontecendo. Consegui abrir uma cânula nova, fiz o que tinha que fazer, elas ficaram me ajudando, mantendo o pescoço dela aberto para o ar passar e coloquei uma cânula nova.

Que bom que ficou tudo bem, não é? Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022.

Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos. No entanto, atualmente, ela segue seu tratamento em casa, com a família.