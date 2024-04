Apontado como pivô do término de Belo e Gracyanne Barbosa, personal faz mistério: Irei falar toda a verdade

Mais um capítulo da polêmica envolvendo Gracyanne Barbosa e Belo... Pois é, depois de ser apontado como o pivô do fim do casamento dos famosos, Gilson de Oliveira, personal trainer de Barbosa, resolveu se pronunciar sobre os boatos.

Ainda fazendo mistério, ele escreveu:

Fala galera, tudo bem? Então! Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no Direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar. Toda a verdade.

Até o momento, no entanto, Gilson não finalizou sua declaração. Vale lembrar que Belo e Gracyanne anunciaram o término na última quinta-feira, dia 18, após um relacionamento de 15 anos.

O que será que vem por aí?